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The Closer

Tödliches Ritual

Staffel 2Folge 8vom 01.06.2026
Tödliches Ritual

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The Closer

Folge 8: Tödliches Ritual

45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Im Hafen von Los Angeles werden zwei Leichen aus dem Wasser geborgen: Wie es scheint, hat eine Mutter ihre Tochter nach einem japanischen Ritual an sich gebunden und sich mit ihr ertränkt. Medizinische Untersuchungen bestätigen die Vermutung: Die Toten sind die Japanerin Yumi und ihre Tochter Aiko. Brenda und ihr Team machen Yumis Ehemann ausfindig. Paul Andrews behauptet, seine Frau habe ihn mit dem Kind vor sechs Monaten verlassen. Nach und nach kommt Grausames ans Licht.

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