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The Closer

Ein mörderischer Plan

WarnerStaffel 2Folge 12vom 02.06.2026
Ein mörderischer Plan

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The Closer

Folge 12: Ein mörderischer Plan

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Als der 16-jährige Carl vor seinem Haus erschossen wird, ist die Motivlage völlig unklar. Der Junge war unauffällig und hatte ein sehr gutes Verhältnis zur Kirche und zu Pater Watson. Der einzige Anhaltspunkt, den Brenda findet, ist Carls Aussage in einem Raubmord-Fall. Damit entlastete er einen Vorbestraften namens Gerald Curtis. Dieser wiederum pflegte gute Kontakte zu Pater Watson. Was steckt hinter diesen Verbindungen?

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