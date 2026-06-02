The Closer
Folge 12: Ein mörderischer Plan
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Als der 16-jährige Carl vor seinem Haus erschossen wird, ist die Motivlage völlig unklar. Der Junge war unauffällig und hatte ein sehr gutes Verhältnis zur Kirche und zu Pater Watson. Der einzige Anhaltspunkt, den Brenda findet, ist Carls Aussage in einem Raubmord-Fall. Damit entlastete er einen Vorbestraften namens Gerald Curtis. Dieser wiederum pflegte gute Kontakte zu Pater Watson. Was steckt hinter diesen Verbindungen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH