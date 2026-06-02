The Closer
Folge 9: Tod im OP
45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Melissa Langers achtjähriger Sohn Nicky stirbt im Krankenhaus während einer Routineoperation. Die verzweifelte Mutter ist überzeugt, dass die Ärzte Dr. Woods und Dr. Sands ihn getötet haben. Brenda und Irene sehen sich den Fall genauer an. Wie sich herausstellt, war Melissa in der Klinik keine Unbekannte. In den letzten Monaten war sie regelmäßig mit ihrem Sohn wegen ganz unterschiedlicher gesundheitlicher Probleme in der Notaufnahme. Hatte sie ihr Kind absichtlich krank gemacht?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH