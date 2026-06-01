The Closer
Folge 3: Zwischen den Fronten
44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Zwei afro-amerikanische Teenager werden aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Gangschießerei handelte. Commander Taylor kennt den Vater des toten Fahrers Wesley Talmadge und glaubt das nicht. Er will, dass Brenda den Fall aufklärt. Sie hofft, dass die einzige Überlebende, Theresa Hoover, ihnen bei den Ermittlungen helfen kann. Doch weiterhin weist alles auf eine Auseinandersetzung zwischen Gangs hin.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH