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The Closer

Paparazzo

WarnerStaffel 2Folge 6vom 02.06.2026
Paparazzo

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The Closer

Folge 6: Paparazzo

45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Brenda und ihr Team untersuchen den Tod des Paparazzo Anthony Larson. Er starb nach einem Sturz von einem Hotelbalkon - wie sich herausstellt, war es Mord, und offenbar nahm der Täter auch Larsons Kamera mit. Ins Visier der Ermittler rückt bald der Schauspieler Whit Coleman, der in der Tatnacht ebenfalls Gast des Hotels war. Er quartierte sich dort ein, um sich mit einem Mann zu treffen, mit dem er eine Affäre hatte.

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