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The Closer

Der Maulwurf (2)

WarnerStaffel 2Folge 15vom 02.06.2026
Der Maulwurf (2)

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The Closer

Folge 15: Der Maulwurf (2)

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Brenda sucht fieberhaft nach dem Maulwurf und schaut sich daher Maliks Umfeld genauer an. Von Maliks Mutter erfährt sie, dass ihr Sohn sich nichts sehnlicher wünschte, als endlich amerikanischer Staatsbürger zu werden. Von terroristischen Gedanken sei keine Spur gewesen. Während ihres Besuchs fallen Brenda zwei Männer auf, die sie nicht aus den Augen lassen: ein Jordanier mit Kontaken zur "Armee Allahs" und dessen Leibarzt. Sie will ihnen eine Falle stellen.

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