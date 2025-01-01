The Originals
Folge 1: Die Wiedergeburt
41 Min.Ab 16
Nichts ist mehr so wie es scheint. Die Mutter der Urvampire ist in den Körper des Teenagers Cassie gefahren. In der Zwischenzeit haben die Werwölfe des Guerrera-Clans unter der Leitung von Francesca New Orleans in Beschlag genommen. Die Anführerin hat zur Festigung ihrer Macht die Hexen beauftragt dreizehn Ringe zu schmieden, die Klaus in Bann halten sollen. Die Vampire lassen sich jedoch nicht so leicht vom Thron verdrängen.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
