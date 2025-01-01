Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wikinger Asche

WarnerStaffel 2Folge 18
Folge 18: Wikinger Asche

41 Min.Ab 16

Die Tod und Unheil bringende Dahlia hat New Orleans erreicht. Während Elijah und Josephine einen sicheren Unterschlupf für Hope suchen, arbeiten Klaus und Mikael an einer Waffe, die Dahlia aufhalten soll. Mit einer Mischung aus Wikinger-Asche, norwegischer Erde und Freyas Blut soll die Mächtige getötet werden. Bald stellen die beiden jedoch fest, dass ihre Waffe nicht die erhoffte Wirkung zeigt ...

