The Originals
Folge 4: Leben und sterben lassen
41 Min.Ab 16
Im Auftrag von Esther soll sich Vincent mit den Werwölfen verbünden, um im Kampf gegen die Vampire bestehen zu können. Unterdessen leben Davina und Mikael weiter in der Isolation ihrer Hütte am Stadtrand, als sie plötzlich Besuch von Kaleb bekommen. Er kümmert sich um Davina, die eine Verletzung am Knöchel erlitten hat und sieht sich gleichzeitig im Haus nach dem Weißeichenpfahl um. Er entdeckt das magische Objekt und will sich damit schnell aus dem Staub machen.
Genre:Feiertag, Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen