The Originals
Folge 13: Dem Tode geweiht
41 Min.Ab 16
Kaleb kommt gerade noch rechtzeitig, um ein Massaker zwischen Wölfen und Vampiren zu verhindern. Mit seiner Hilfe gelingt es nämlich Rebekah und Klaus, die Verbindung zwischen Vincent und ihrer Eltern zu lösen, und ihn so in seiner Macht zu schwächen. Unterdessen befinden sich Elijah und Vincent alleine im Haus. Elijah fällt eine extreme Entscheidung, um den Widersacher ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction, Mystery, Horror
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
