The Originals
Folge 17: Vorzügliche Leiche
41 Min.Ab 16
Eva Sinclair hat die Macht über ihren Körper zurückerlangt. Rebekah muss nun um ihre Seele fürchten, denn sie ist noch immer in Evas körperlicher Hülle gefangen. Freya bietet erneut ihre Hilfe an und dieses Mal lässt sich Klaus auf einen Kompromiss ein - es geht um das Leben seiner Schwester. Freya beschließt, Elijah als Anker zu benutzen, während Vincent und Marcel in Evas Geist eindringen. Doch Elijah ist zu schwach ...
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
