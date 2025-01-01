The Originals
Folge 7: In Ketten
41 Min.Ab 16
Cami weiß mittlerweile, dass Finn Mikaelson in Vincents Körper steckt. Sie schmiedet gemeinsam mit Hayley, Marcel und Aiden einen Plan, um den hinterlistigen Magier loszuwerden. Cami lässt sich also von Hayley beißen und entführen. In der ehemaligen Kirche von Kieran findet Vincent die verwundete Cami, wird aber im selben Moment von den anderen überwältigt. Unterdessen entwickeln Kaleb und Davina einen Dolch, der die Urvampire für immer ins Jenseits befördern soll.
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen