The Originals
Folge 9: Die Rache des Kol
41 Min.Ab 12
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschwindet ein unschätzbar wertvoller Diamant aus dem Anwesen einer Witwe. Der Dieb ist kein Geringerer als Kol. Er nutzt die Villa auch, um dort mit einigen Hexen magische Rituale zu vollziehen. Als er mit dem Diebesgut flüchten will, kommen ihm Marcel und Klaus in die Quere, die den Diamant an sich reißen. Außerdem sorgen sie dafür, dass die Hexen das Anwesen nicht mehr verlassen können. Kol schwört bittere Rache ...
Genre:Feiertag, Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen