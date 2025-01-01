Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 15
Folge 15: Eva Sinclair

41 Min.Ab 16

Marcel rettet Rebekah in letzter Sekunde vor einem gefährlichen Angriff. Mit Hilfe des Sehers Ruben findet er heraus, dass Rebekah die Identität einer gewissen Eva Sinclair übernommen hat - eine Frau mit einer düsteren Geschichte. Elijah schließt unterdessen einen Pakt mit der Hexenältesten. Er verspricht ihr, Vincent auszuliefern, wenn die Hexen Rebekah in ihrer neuen Gestalt in Ruhe lassen. Klaus steht allerdings kurz davor, Vincent ins Jenseits zu befördern ...

