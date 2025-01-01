The Originals
Folge 15: Eva Sinclair
41 Min.Ab 16
Marcel rettet Rebekah in letzter Sekunde vor einem gefährlichen Angriff. Mit Hilfe des Sehers Ruben findet er heraus, dass Rebekah die Identität einer gewissen Eva Sinclair übernommen hat - eine Frau mit einer düsteren Geschichte. Elijah schließt unterdessen einen Pakt mit der Hexenältesten. Er verspricht ihr, Vincent auszuliefern, wenn die Hexen Rebekah in ihrer neuen Gestalt in Ruhe lassen. Klaus steht allerdings kurz davor, Vincent ins Jenseits zu befördern ...
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
