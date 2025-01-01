Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 11
Folge 11: Die Bruderschaft der Verdammten

41 Min.Ab 16

Vincent gelingt es, die Abbilder seiner Brüder Klaus und Elijah in einem illusionären Raum erscheinen zu lassen. Er weiß, dass sie ein Geheimnis vor ihm verbergen, doch es bleibt ungelüftet. Klaus und Elijah schaffen es durch eine List, aus dem Raum zu entkommen. Nachdem die gefangenen Vampire endlich aus dem Anwesen fliehen können, liegt es an dem verwundeten Marcel, seine Untergebenen davon abzuhalten, hungrig über Menschen herzufallen.

Warner
