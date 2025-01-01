Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Rette meine Seele

WarnerStaffel 2Folge 16
Rette meine Seele

Rette meine SeeleJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 16: Rette meine Seele

41 Min.Ab 12

Rebekah ist in höchster Gefahr. Albträume signalisieren ihr, dass Eva Sinclair ihren Körper wiederhaben will. Freya bietet ihre Hilfe an, doch Klaus hält sie für eine Verräterin. Elijah und Rebekah wollen es jedoch auf einen Versuch ankommen lassen. Unterdessen freunden sich Cami und Vincent an. Als Cami aber erfährt, wer sich wirklich hinter ihrem neuen Freund verbirgt, wendet sich das Blatt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen