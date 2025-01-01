The Originals
Folge 2: Gesund und Munter
41 Min.Ab 16
Kaleb trifft sich auf Cassies Drängen hin mit Davina. Dort werden sie von einer Gruppe Werwölfe überrascht, die Davina an den Kragen wollen. Dank eines Zauberspruchs ist die Wolfsbande gebannt. Der Spruch entlässt jedoch Mikael in die Freiheit. Er hat es auch auf die junge Hexe abgesehen. Unterdessen sorgt Klaus für ordentliche Verhältnisse bei den Werwölfen und ernennt Hayley zu deren Anführerin.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen