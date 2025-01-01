Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 2
Folge 2: Gesund und Munter

41 Min.Ab 16

Kaleb trifft sich auf Cassies Drängen hin mit Davina. Dort werden sie von einer Gruppe Werwölfe überrascht, die Davina an den Kragen wollen. Dank eines Zauberspruchs ist die Wolfsbande gebannt. Der Spruch entlässt jedoch Mikael in die Freiheit. Er hat es auch auf die junge Hexe abgesehen. Unterdessen sorgt Klaus für ordentliche Verhältnisse bei den Werwölfen und ernennt Hayley zu deren Anführerin.

