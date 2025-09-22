Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Ruperts wichtige Erfindung

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 22.09.2025
Tilda Apfelkern: Ruperts wichtige Erfindung

Tilda Apfelkern: Ruperts wichtige ErfindungJetzt kostenlos streamen

Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 16: Tilda Apfelkern: Ruperts wichtige Erfindung

8 Min.Folge vom 22.09.2025

Die Kinder im Heckenrosenweg sind enttäuscht: Es geht kein Wind und das jährliche Drachenfest wird abgesagt. Rupert will helfen und entwickelt einen Riesenventilator, um den nötigen Wind zu schaffen. Aber die großen Segel reißen an der Naht. Tilda holt neues Garn zum Flicken, aber der selbstgemachte Wind ist zu stark für die Kinder und ihre Drachen. Was nun? Tilda hat eine Idee. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Tilda Apfelkern Staffel 2
ORF Kids
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen