In der siebten Ausgabe des Kinomagazins anlässlich des Österreichischen Filmpreises 2024 führt die vielbeschäftigte Schauspielerin Julia Franz Richter ans Set von Johanna Moders drittem Kinofilm "Mother’s Baby". Sie spielt die Hebamme Gerlinde an der Seite von Hauptdarstellerin Marie Leuenberger, die eine junge Mutter darstellt, die nach einer traumatischen Geburt befürchtet, dass mit ihrem Baby etwas nicht stimmt. Szenenbildner von "Mother’s Baby" war Hannes Salat, der bereits zahlreiche Kino- und TV-Produktionen begleitet hat, und gibt Einblicke in die von ihm erschaffenen Kulissen. Neue Möglichkeiten für Dreharbeiten bieten auch die Studios im HQ7 in Simmering: Veronika Merlin hat auf dem Areal ein ganzes Spital samt Pathologie errichtet, und Verena Wagner führt durch ihren eindrucksvollen Requisitenfundus. Ein aufwendiges, historisches Szenenbild gab es auch beim neuen Kinofilm von Regisseurin Alexandra Makarová. "Perla" erzählt die Geschichte der gleichnamigen Hauptfigur, dargestellt vom slowakischen Theaterstar Rebeka Poláková, die in den 1980er Jahren als Dissidentin mit ihrer Tochter aus der damaligen Tschechoslowakei nach Österreich flüchtet. An ihrer Seite spielen ihre Filmtochter Carmen Diego und Publikumsliebling Simon Schwarz. Makarová ließ sich bei "Perla" von Frauen aus ihrer Familie inspirieren und erzählt von einer Mutter, die nicht dem klassischen gesellschaftlichen Bild entspricht. Bildquelle: ORF/AÖF
