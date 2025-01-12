Trailer.AT
Folge 8: Trailer.AT: Folge 9
25 Min.Folge vom 12.01.2025
Trailer.AT besucht die Dreharbeiten von AUPUTZT IS, inszeniert von Claudia Jüptner-Jonstorff und basierend auf einem Programm von Gery Seidl, der auch die Hauptrolle spielt. Schauspielern Hilde Dalik führt uns nicht nur durch die Sendung, sondern gibt auch Einblicke in die wichtige Arbeit der Synchronisation. Denn die animierten HEINZELS erklimmen wieder die Leinwand, mit den titelgebenden neuen Mützen und neuen Missionen. Im Dokumentarfilm GIRLS & GODS von Verena Soltiz und Arash T. Riahi sieht sich Femen-Aktivistin Inna Shevchenko den Konflikt zwischen Frauenrechten und Religion an und sucht nach möglichen Lösungsansätzen.
