Trailer.AT
Folge 17: Trailer.AT: Folge 3
Die dritte Ausgabe von "Trailer.AT" porträtiert die vielbeschäftigte Schauspielerin Marlene Hauser, die 2023 in gleich vier Filmen bei der Diagonale zu sehen war. So auch in Sebastian Brauneis’ No-Budget-Film "Die Vermieterin", dessen Weltpremiere das Team des Kinomagazins zum österreichischen Film begleitet hat. Die 25-minütige Sendung, produziert von der Akademie des Österreichischen Films, blickt diesmal außerdem hinter die Kulissen des Wiener Animationsstudios arx anima, wo der Kinofilm "Die Heinzels - Neue Mützen, neue Mission" (Regie: Ute von Münchow-Pohl) fertiggestellt wird. Regisseur und Kameramann Nikolaus Geyrhalter berichtet über seinen bildgewaltigen und aktuellen Dokumentarfilm "Matter Out of Place", der Müll als globales Problem unter die Lupe nimmt. Regisseur Andreas Kopriva wird bei der Inszenierung seines Kinodebüts "Hades - Eine wahre Geschichte" – prominent besetzt mit u. a. Alma Hasun, Aglaia Szyszkowitz, Proschat Madani sowie Aaron Karl und Fritz Karl erstmals gemeinsam vor der Kamera – über die Schulter geschaut.
