Trailer.AT
Folge 12: Trailer.AT: Folge 11
In der elften Folge von "Trailer.AT" steht das Set des historischen Spielfilms "Bruno – Der Junge Kreisky" von Regisseur Harald Sicheritz im Fokus. In der titelgebenden Hauptrolle brilliert Nils Arztmann, begleitet von Maya Unger in der Rolle der Adele Holzer. Regisseur Harald Sicheritz, Bildgestalter Thomas Kürzl und Kostümbildnerin Monika Buttinger geben Einblicke, wie Geschichten Form annehmen. Für preisverdächtige Werke beim Österreichischen Filmpreis ist in erster Linie ein gutes Drehbuch entscheidend. "Trailer.AT" beleuchtet die Arbeit an den Filmgeschichten, mit Auskünften der renommierten Drehbuchautorin Agnes Pluch. Die Initiative "Diverse Geschichten", gegründet von Robert Buchschwenter und der verstorbenen Produzentin Ursula Wolschlager, unterstützt neue Talente bei ihrer Ideenfindung. Filmpreisträger Senad Halilbašić ist dort als Dramaturg tätig und stellt gemeinsam mit Koautor und Regisseur Christoph Rainer dessen Langspielfilmdebüt "Requiem for a Robot" vor. Dokumentarfilmer Nikolaus Geyrhalter zeigt einen anderen Umgang mit Drehvorlagen, da die Arbeit an einem Dokumentarfilm naturgemäß schnelle Reaktionen erfordert und nicht alles geplant werden kann. Lisa Weber geht bei ihrem Film "Vorwärts, Rückwärts, Seitwärts, Stopp" einen Mittelweg: Ein detailliert vorbereitendes Drehbuch bildet die Grundlage, doch den Hauptdarstellerinnen wird Raum gelassen, eigene Worte einzubringen. Michael Thomas ist in seiner aus dem Film "Rimini" bekannten Rolle als Richie Bravo zu sehen. Bildquelle: ORF/AÖF
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