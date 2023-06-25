Trailer.AT
Folge 18: Trailer.AT: Folge 4
In Teil 4 des neuen österreichischen Kinomagazins Trailer.AT lädt Regisseurin Tereza Kotyk ans Set ihres zweiten Kinospielfilms "Das Auenhaus" in Tschechien, wo neben Hauptdarstellerin Jeanne Werner auch ein Wolf eine Rolle spielt. Mitgedreht wird auch bei der Entstehung des Dokumentarfilms PROJEKT BALLHAUSPLATZ von Regisseur Kurt Langbein. Die viel gefragte Kostümbildnerin Monika Buttinger (Corsage, Die Migrantigen, Rubikon u.v.m.) lässt uns über die Schulter blicken und macht Lust auf den so wichtigen, wie vielfältigen Bereich der Kostümgestaltung. Genauso wie der höchst erfolgreiche Avantgardefilmer Peter Tscherkassky Einblicke in seine filmische Welt zulässt. Und natürlich werden auch die aktuellen Kinostarts österreichischer Filme lanciert, nämlich die Komödie "Mermaids Don't Cry", "Alma & Oskar", "Vienna Calling" und die "Neue Geschichten vom Franz".
