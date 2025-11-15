Trailer.AT
Folge 14: Trailer.AT: Folge 12
Einblicke ins österreichische Filmgeschehen bietet die 12. Folge von Trailer.AT. Im Horrorfilm "Welcome Home Baby" führt Gerhard Liebmann in die Welt des virtuellen Studios im HQ7 in Wien und beschreibt seine Sicht auf den Beruf des Schauspielers. Filme wie "Neo Nuggets", "Downhill Skiers – Ain't No Mountain Steep Enough" oder "Mother’s Baby" laufen in den Kinos, während Dreharbeiten zu weiteren Produktionen stattfinden. In der Gruselkomödie "Body Farm" prüfen die Regisseure Michael Fuith und Manuel Johns, ob sie Leichen wieder zum Leben erwecken können. Ihre Protagonistinnen sind unter anderem Sebastian Bezzel, Birgit Minichmayr und Maeve Metelka. Mit dem Tod setzt sich auch die autobiografisch inspirierte, historische Filmgeschichte "Eklipse" von Regisseur Manuel Wetscher und Koautor Bernhard Jarosch auseinander. Auf einer Alm in Tirol ringen zwei Zwölfjährige um ihre Freundschaft und mit den Geheimnissen, die sie umgeben. Weniger geheimnisvoll und im wahrsten Sinne des Wortes erdiger geht es im Dokumentarfilm "Atmosphere" von Erwin Wagenhofer zu. Er begleitet Menschen, die einen wertschätzenden und zukunftsweisenden Umgang mit unserem Planeten pflegen.
