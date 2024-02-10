Trailer.AT
Folge 4: Trailer.AT: Folge 6
26 Min.Folge vom 10.02.2024
Das Kinojahr 2024 startet fulminant! Mit seiner zweiten Regiearbeit „Andrea lässt sich scheiden“ nimmt Josef Hader an der Berlinale teil und berichtet in der sechsten Ausgabe von „Trailer.AT“ am Samstag, dem 10. Februar, um 22.20 Uhr in ORF 1 sowie bereits ab 10.00 Uhr auf ORF ON und in der TVthek-App über die Dreharbeiten und die Vorbereitungen zum Kinostart am 23. Februar 2024. Nora Czamler, Manuel Grandpierre und Manuel Meichsner von Menura Film, die auch bei „Andrea lässt sich scheiden“ in der Audio-Postproduktion tätig waren, geben Einblicke in die spannende und wichtige Arbeit am Filmset und in der Postproduktion. Bildquelle: ORF/AÖF
