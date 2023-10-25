Trailer.AT
Folge 19: Trailer.AT: Folge 5
Pia Hierzegger realisiert ihren ersten Kinofilm "Altweibersommer" mit Uschi Strauss und Diana Amft zwischen Österreich und Italien. Evi Romen dreht in Niederösterreich ihren zweiten Spielfilm "Happyland" und entwickelt mit Kameramann Martin Gschlacht die gemeinsame Bildsprache. Beim Slash Filmfestival wird das Andersartige des Genrefilms mit Regisseuren wie Martin Nechvatal, Norbert Pfaffenbichler und Stargast Michael Ironside erlebbar. Außerdem begleitet Natalie Halla die afghanische Botschafterin in Wien im Dokumentarfilm "Tagebuch einer Botschafterin". Dazu gibt es einen Überblick über aktuelle Kinostarts wie "Europa", "Die Theorie von Allem", "Ein ganzes Leben", "Club Zero", "Wie kommen wir da wieder raus?" und "Hades".
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