Frühlingserwachen beim österreichischen Film: Internationale Stars und heimische Größen tummeln sich an den vielfältigen Sets der unterschiedlichsten österreichischen Filmproduktionen. Clive Owen stand für die internationale Koproduktion "Der Wachtmeister" in Wien vor der Kamera. Regisseur Stefan Ruzowitzky inszenierte diesen historischen Film über Zivilcourage, der rund um die Reichspogromnacht 1938 in Berlin spielt, produziert von Danny Krausz mit seiner "Dor Film". Wie schon bei seinem 2008 oscarprämierten Drama "Die Fälscher" arbeitete Ruzowitzky erneut mit Schauspielstar Karl Markovics zusammen, der Einblicke in seine Rollenerarbeitung gab. Während Ruzowitzky für große Dramen steht, ist Andreas Schmied ein Garant für erfolgreiche Komödien. Nach dem Erfolg von "Pulled Pork" standen Paul Pizzera und Otto Jaus erneut für eine Buddy-Komödie aus Österreich mit dem Titel "Neo Nuggets" vor der Kamera. Produzentin Loredana Rehekampff setzte mit ihrem Produktionspartner Andreas Schmied und der gemeinsamen "Samsara Film" den Fokus auf die Realisierung von Genrefilmen wie dem Bio-Pic "Klammer – Chasing the Line" oder dem Science-Fiction-Drama "Rubikon". Internationalen Arthouse-Produktionen haben sich Oliver Neumann und Sabine Moser von "Freibeuterfilm" verschrieben und berichteten, wie sorgfältig sie ihre Projekte auswählen, um deren erfolgreiche Realisierung zu gewährleisten. Zuletzt krönten sie ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Regisseurin Johanna Moder durch die Wettbewerbsteilnahme des Spielfilms "Mother’s Baby" bei dem renommierten Filmfestival Berlinale. Ganz andere Wege beschritt Regisseur und Produzent Sebastian Brauneis, der nach seinem Low-Budget-Projekt "Die Vermieterin" wieder ein starkes Ensemble vor der Kamera vereinen konnte und sich dem Thema Arbeitslosigkeit widmete. Margarethe Tiesel, Laura Hermann, Lukas Watzl, Mariam Hage, Anton Noori und Laurence Rupp spielen eine Gruppe Langzeitarbeitsloser im Spielfilm "AMS – Arbeit muss sein". Bildquelle: ORF/AÖF Regie: Peter Koköfer Kamera: Thomas Kürzl
