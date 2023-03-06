Trailer.AT
26 Min.Folge vom 06.03.2023
Die zweite Ausgabe des neuen österreichischen Kinomagazins blickt hinter die Kulissen der Dreharbeiten zum Dokumentarfilm "Parlament" und der Literaturverfilmung des gleichnamigen Romans von Robert Seethaler "Ein ganzes Leben". Außerdem begleitet sie Thomas Stipsits auf dem Weg zur Kinopremiere der neuen österreichischen Komödie "Griechenland" sowie Adrian Goiginger ("Die beste aller Welten") beim Dreh seines neuen Films "Rickerl" mit David Öllerer alias Voodoo Jürgen in der Hauptrolle, inspiriert von Texten des Kultsängers.
