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Stilvoll abgefüllt: Puffi auf der Weinmesse

ProSiebenFolge vom 17.03.2026
Stilvoll abgefüllt: Puffi auf der Weinmesse

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Folge vom 17.03.2026: Stilvoll abgefüllt: Puffi auf der Weinmesse

50 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Puffi blickt zurück auf eine ereignisreiche Woche. Die Oscars, die Enttarnung von Banksy und ein Auftritt im Reality Star-Stil! Und so viele Erfolge müssen gebürtig gefeiert werden. Das geht nur mit einem Besuch auf der größten Weinmesse der Welt.

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