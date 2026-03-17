Stilvoll abgefüllt: Puffi auf der WeinmesseJetzt kostenlos streamen
TV total
Folge vom 17.03.2026: Stilvoll abgefüllt: Puffi auf der Weinmesse
50 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Puffi blickt zurück auf eine ereignisreiche Woche. Die Oscars, die Enttarnung von Banksy und ein Auftritt im Reality Star-Stil! Und so viele Erfolge müssen gebürtig gefeiert werden. Das geht nur mit einem Besuch auf der größten Weinmesse der Welt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18, Season 20-22: ProSieben & © Season 18-20: Raab TV & © Season 20-22: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 21: Prosieben & © Season 20: Brainpool Entertainment Gmbh & © Season 20, Season 22: Brainpool TV & © Season 22: BRAINPOOL TV GmbH & © Season 22: Brainpool TV GmbH
Enthält Produktplatzierungen