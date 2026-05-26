So geht Sommer: Bratwurst, Brücke und Bumms-Kiwi.Jetzt kostenlos streamen
TV total
Folge vom 26.05.2026: So geht Sommer: Bratwurst, Brücke und Bumms-Kiwi.
50 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Sommerstimmung bei TV total: Kiwi fummelt (endlich) wieder, Puffi wird für den WM Kader nominiert, Poldi verabschiedet sich und die Geheimnis einer langjährigen Beziehung werden gelüftet. Ein Potpourri der guten Laune und Unterhaltung.
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Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18, Season 20-22: ProSieben & © Season 20-22: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 20: Brainpool Entertainment Gmbh & © Season 20, Season 22: Brainpool TV & © Season 18-19: Raab TV & © Season 22: Brainpool TV GmbH & © Season 22: BRAINPOOL TV GmbH & © Season 21: Prosieben
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