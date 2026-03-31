Kapitän Puffi segelt euch in den April!Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 31.03.2026: Kapitän Puffi segelt euch in den April!
70 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Kapitän Puffi bringt euch nicht nur frischen Wind, sondern auch jede Menge Spaß direkt nach Hause! An Bord: neue Reality-TV-Clips sowie die besten Vorbereitungen für die anstehende April- und Osterzeit.
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Genre:Comedy
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen