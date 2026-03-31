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TV total

Kapitän Puffi segelt euch in den April!

ProSiebenFolge vom 31.03.2026
Kapitän Puffi segelt euch in den April!

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Folge vom 31.03.2026: Kapitän Puffi segelt euch in den April!

70 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Kapitän Puffi bringt euch nicht nur frischen Wind, sondern auch jede Menge Spaß direkt nach Hause! An Bord: neue Reality-TV-Clips sowie die besten Vorbereitungen für die anstehende April- und Osterzeit.

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