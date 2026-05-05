Puffi findet seinen Puffalike!Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.05.2026: Puffi findet seinen Puffalike!
50 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Heute lernen wir, wie Ehe wirklich funktioniert, schauen einem Reality-TV-Entertainer beim Scheitern zu und feiern den Tag der Feuerwehr! Brenzlig wird’s außerdem für die letzten Kandidaten bei „Germany’s Next Puffalike“ – wer schafft es auf das Cover der Kreuzwort Show?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18, Season 20-22: ProSieben & © Season 20-22: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 20: Brainpool Entertainment Gmbh & © Season 20, Season 22: Brainpool TV & © Season 18: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Weber, Willi & © Season 18-19: Raab TV & © Season 18: Videorechte: Raab TV, Bildrechte: Raab TV & © Season 22: BRAINPOOL TV GmbH
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