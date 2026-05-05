Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TV total

Puffi findet seinen Puffalike!

ProSiebenFolge vom 05.05.2026
Puffi findet seinen Puffalike!

Puffi findet seinen Puffalike!Jetzt kostenlos streamen

TV total

Folge vom 05.05.2026: Puffi findet seinen Puffalike!

50 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Heute lernen wir, wie Ehe wirklich funktioniert, schauen einem Reality-TV-Entertainer beim Scheitern zu und feiern den Tag der Feuerwehr! Brenzlig wird’s außerdem für die letzten Kandidaten bei „Germany’s Next Puffalike“ – wer schafft es auf das Cover der Kreuzwort Show?

Alle verfügbaren Folgen