TV total
Folge vom 09.06.2026: WM-Orakel Puffi
50 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Das Fußballfieber infiziert so langsam auch die Letzten. Eine gute Weltmeisterschaft braucht auch ein gutes Orakel! Beim Mini-Autoball entscheidet sich: Deutschland oder Curaçao? Außerdem feiern die USA Geburtstag und WM-Legenden entdecken TikTok.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18, Season 20-22: ProSieben & © Season 18-20: Raab TV & © Season 20-22: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 21: Prosieben & © Season 20: Brainpool Entertainment Gmbh & © Season 20, Season 22: Brainpool TV & © Season 22: Brainpool TV GmbH & © Season 22: BRAINPOOL TV GmbH
Enthält Produktplatzierungen