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Folge vom 02.06.2026: Kunst vor KI
51 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
T*tten raus, es ist Sommer und Thomas Hayo kann kaum seine Augen ... oder Riesenkeule bei sich lassen. Außerdem bereitet sich Agnes Strack-Zimmermann mit Ganzkörperrasur auf die heißen (Partei)Tage vor und Puffi kämpft für die Kunst!
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Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18, Season 20-22: ProSieben & © Season 20-22: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 20: Brainpool Entertainment Gmbh & © Season 20, Season 22: Brainpool TV & © Season 18-19: Raab TV & © Season 22: Brainpool TV GmbH & © Season 22: BRAINPOOL TV GmbH & © Season 21: Prosieben
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