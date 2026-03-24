Grillbrett Extrem - Puffis neue Erfindung!Jetzt kostenlos streamen
TV total
Folge vom 24.03.2026: Grillbrett Extrem - Puffis neue Erfindung!
50 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Puffis neue Erfindung hat’s in sich: ein Multitool, auf das die Welt gewartet hat. Perfekt für den Frühling, den wir heute liebevoll begrüßen. Dazu gibt’s natürlich wieder das Beste aus Trash & Reality — und wir kümmern uns auch noch um eure Gesundheit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen