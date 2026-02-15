Zum Inhalt springenBarrierefrei
Umadum in Österreich

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 15.02.2026
Folge 6: Umadum: Wien

13 Min.Folge vom 15.02.2026

Wie klingt eigentlich der echte Wiener Dialekt – und gibt es ihn überhaupt noch? Theo begibt sich auf die Suche. Am Viktor-Adler-Markt taucht er mitten ins Markttreiben ein und entdeckt typische Dialektwörter für Obst und Gemüse. Unterstützung bekommt Theo von der Großmutti und dem Petzibären – zwei Wiener Figuren, die seit vielen Jahren auf der Puppenbühne stehen. Mit Schmäh und Humor erklären sie ihm, welche Begriffe zum Wienerischen gehören und was diesen Dialekt so besonders macht. Schließlich führt ihn seine Suche zum Musiker Ernst Molden und zum Wienerlied. Dort erlebt er, wie der Wiener Dialekt in der Musik lebendig bleibt. Dabei merkt Theo: Wienerisch ist ein echtes Mischmasch aus vielen Sprachen und Einflüssen aus vielen Kulturen. Bildquelle: ORF/Soleil Film

