Unforgettable
Folge 1: Kein Vergessen
42 Min.Ab 12
Carrie Wells besitzt eine großartige Gabe, die gleichzeitig ein Fluch ist. Sie kann nichts vergessen: keinen Namen, kein Datum, kein Bild, keine Melodie. Nur an die Ermordung ihrer älteren Schwester, deren Zeugin sie als Kind war, kann sie sich kaum erinnern. Als sie ihre alte Liebe Al bittet, ihn bei einem Fall im Morddezernat zu unterstützen, ist Carrie zunächst skeptisch. Doch mit der Arbeit dort, kehren auch Erinnerungen an den Mord an ihrer Schwester zurück ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren