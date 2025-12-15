Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unforgettable

Fred

Staffel 1Folge 14
Fred

Unforgettable

Folge 14: Fred

41 Min.Ab 12

Ein Anrufer kündigt Carrie einen Mord an und verweist auf einen anderen, der bereits passiert ist. In der Hoffnung, die zweite Tat zu verhindern, rast das Team los, nur um mitzuerleben, wie ein Passant auf offener Straße von einem Scharfschützen erschossen wird. Zunächst scheint zwischen den beiden Taten kein Zusammenhang zu bestehen, aber ein dritter Anschlag weist auf eine Verbindung hin, die 20 Jahre zurückliegt. Kennt Carrie den Anrufer aus ihrer Vergangenheit?

