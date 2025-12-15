Unforgettable
Folge 4: In Flammen
39 Min.Ab 12
Peter Forrest, ein erfolgreicher Finanzmakler, wird erschossen in seiner Zweitwohnung aufgefunden. Carrie kann gerade noch einen Blick auf den Tatort werfen, bevor das ganze Gebäude von einer Gasexplosion erschüttert wird. Schon bald finden die Ermittler heraus, dass Forrest von seiner Frau getrennt lebte, weil er das Jet-Set-Leben zu sehr genoss: Frauen, teure Hobbys, ständig unterwegs. Doch war dies wirklich ein Grund für seine Frau, ihn umzubringen? Carrie hat Zweifel ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren