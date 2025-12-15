Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 1Folge 15
Folge 15: Der König von City Island

41 Min.Ab 12

Al ist als Nebenkläger der Staatsanwaltschaft gegen Jo Hagan vor Gericht. Dieser wird beschuldigt, bei einem Bootsausflug seine Frau über Bord geworfen zu haben. Da in dem Kaff des Angeklagten aber alle zusammenhalten, springt ein Zeuge nach dem anderen ab und hält lieber den Mund. Eine junge Frau, Kate Jordan, lässt sich allerdings nicht abhalten und ist mutig genug, gegen Hagan auszusagen. Doch kurz nachdem Kate auf City Island angekommen ist, verschwindet sie ...

