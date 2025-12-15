Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 1Folge 17
42 Min.Ab 12

Roe gerät ins Kreuzfeuer der Kritik, als er vor Zeugen einen Mordverdächtigen erschießt. Denn die Waffe, mit der dieser angeblich auf Roe gezielt hat, bleibt unauffindbar. Überzeugt von der Unschuld seines Sohnes, nimmt der Vater des Toten Nina und drei weitere Angestellte des NYPD als Geiseln. Er verlangt Gerechtigkeit für den Tod seines Sohnes. Während Al und Mike versuchen, mit dem Vater zu verhandeln, macht sich Carrie auf die Suche nach der verschwundenen Waffe.

