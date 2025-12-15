Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unforgettable

Die Bruderschaft

Thriller TVStaffel 1Folge 13
Die Bruderschaft

Die BruderschaftJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 13: Die Bruderschaft

40 Min.Ab 12

Im Studentenwohnheim wird die Leiche des jungen Miles gefunden. Er war ein schüchterner Junge, der unbedingt in einer Studentenverbindung aufgenommen werden wollte. Doch die Bruderschaft lehnte ihn ab, und Miles revanchierte sich mit einem veröffentlichten Video, das die brutalen Aufnahmerituale der Bruderschaft zeigt. Bei ihren Ermittlungen auf einer Campus-Party wird Carrie unter starke Drogen gesetzt ... Handelt es sich wirklich nur noch um eine wütende Studentenverbindung?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unforgettable
Thriller TV
Unforgettable

Unforgettable

Alle 4 Staffeln und Folgen