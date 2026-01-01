Unforgettable
Folge 5: Interne Ermittlung
40 Min.Ab 12
Auf die Detectives Moyer und Kelly wird geschossen - Moyer überlebt, Kelly, der wie ein Vater für Al war, erliegt seinen schweren Verletzungen. Kurz nach seinem Tod tauchen interne Ermittler auf und verdächtigen Kelly, Schmiergelder aus der Drogenszene entgegengenommen zu haben. Der Verdacht erhärtet sich, als herauskommt, dass er eine Krankenhausrechnung für seine Frau bar bezahlt hat. Al und Carrie machen sich mit ihrem Team an die Arbeit, um Kellys Ruf wiederherzustellen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren