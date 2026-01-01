Zum Inhalt springenBarrierefrei
Interne Ermittlung

Thriller TVStaffel 1Folge 5
Folge 5: Interne Ermittlung

40 Min.Ab 12

Auf die Detectives Moyer und Kelly wird geschossen - Moyer überlebt, Kelly, der wie ein Vater für Al war, erliegt seinen schweren Verletzungen. Kurz nach seinem Tod tauchen interne Ermittler auf und verdächtigen Kelly, Schmiergelder aus der Drogenszene entgegengenommen zu haben. Der Verdacht erhärtet sich, als herauskommt, dass er eine Krankenhausrechnung für seine Frau bar bezahlt hat. Al und Carrie machen sich mit ihrem Team an die Arbeit, um Kellys Ruf wiederherzustellen ...

