Flugbahnen

Thriller TVStaffel 1Folge 10
Folge 10: Flugbahnen

39 Min.Ab 12

Bei einem Basketballturnier in einem Brennpunktviertel wird ein junges Mädchen erschossen. Noch während Al und sein Team vor Ort sind, fallen weitere Schüsse: Ein junger Mann stirbt, ein älterer wird schwer verletzt. Schon bald ist klar, dass zwei rivalisierende Straßengangs zur Tatzeit auf dem Bolzplatz waren und das erste Opfer im Auftrag der Polizei seine eigene Gang bespitzelt hatte. Die Gefahr eines Bandenkriegs vor Augen, will Al den Vorfall schnellstmöglich aufklären.

