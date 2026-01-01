Unforgettable
Folge 19: Nah am Feuer
41 Min.Ab 12
Carrie erfährt, dass ihr Freund Steve, Sohn eines Mafiabosses, mit den Verdächtigen eines Mordfalls in Verbindung stehen soll. Sie ist hin- und hergerissen: Einerseits will sie Al von Steves Unschuld überzeugen, andererseits wird ihre Liebe auf die Probe gestellt als sich die Beweise für Steves Beziehungen zur Mafia häufen. Schließlich wird Carrie wegen Befangenheit von dem Fall abgezogen. Doch sie lässt sich nicht beirren und ermittelt auf eigene Faust weiter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren