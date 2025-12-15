Unforgettable
Folge 18: Fred ist zurück
42 Min.Ab 12
Kayla, eine junge Tennisspielerin, wird nach dem Training auf der Straße erschossen. Al und Carrie, gerade auf dem Weg zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung, statten dem Tatort einen ersten Besuch ab. Auf dem Ball trifft Carrie auf ihren früheren Stalker Fred, der ihr bei den Ermittlungen überraschenderweise eine große Hilfe ist. Schon bald wittern Carrie und ihr Team hinter dem Mord einen Skandal, an dem hohe Tiere der Politik beteiligt zu sein scheinen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren