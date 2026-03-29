Das geheimnisvolle Leben der PilzeJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 29.03.2026: Das geheimnisvolle Leben der Pilze
44 Min.Folge vom 29.03.2026
Er war nicht nur eine journalistische Legende: Hugo Portisch begibt sich auf eine faszinierende Spurensuche im Reich der Pilze. In dieser Doku erkundet er mit Naturfilmer Kurt Mündl verborgene Welten zwischen heimischen Wäldern und den Trüffelregionen Europas. Eine Entdeckungsreise voller Geschmack, Gefahr und überraschender Erkenntnisse. Bildquelle: ORF/ORF/Milenko Badzic
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