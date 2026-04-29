Universum: Madeira - Smaragd im AtlantikJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 29.04.2026: Universum: Madeira - Smaragd im Atlantik
44 Min.Folge vom 29.04.2026
Madeira, die smaragdgrüne Atlantikinsel, beherbergt den weltweit größten Lorbeer-Feuchtwald und die seltene Mönchsrobbe. Seit 1999 UNESCO-Weltnaturerbe, wurde sie 1419 von Zarco unberührt entdeckt. Autor Kurt Mündl porträtiert die Insel und trifft Otto Habsburg, der mit dem Universum-Team das Grab seines Vaters, Kaiser Karl I., besucht. Bildquelle: ORF/Power of Earth
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