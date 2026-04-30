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Universum

Universum: Azoren - Tanz um den Vulkan

ORF2Folge vom 30.04.2026
Universum: Azoren - Tanz um den Vulkan

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Folge vom 30.04.2026: Universum: Azoren - Tanz um den Vulkan

46 Min.Folge vom 30.04.2026

Es ist ein gigantisches Unterwasser-Gebirge, das sich mitten im Atlantik erhebt - und mit seinen höchsten Spitzen die Inselgruppe der Azoren bildet: neun grüne Juwelen, eine fantastische Welt für sich. Für Seevögel sind diese vulkanischen Inseln ein Brückenkopf zwischen Amerika und Europa - kein europäischer Vogel fliegt weiter gegen Westen, kein amerikanischer Vogel dringt weiter in den Osten vor. Bildquelle: ORF/Erich Pröll Film

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