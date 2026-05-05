Universum: Wildes London - mit Sir David AttenboroughJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 05.05.2026: Universum: Wildes London - mit Sir David Attenborough
46 Min.Folge vom 05.05.2026
Wenn die Großstadt zur Wildnis wird: Attenborough zeigt London, wie wir es noch nie sahen. Zum 100. Geburtstag zeigt Sir David Attenborough in "Wildes London“ die überraschend vielfältige Tierwelt von London. Zwischen Beton und Verkehr finden Tiere neue Lebensräume, von Füchsen bis Bibern. Die Doku macht deutlich, wie sich Natur anpasst, aber auch, wie wichtig ein bewusster Umgang des Menschen ist, damit dieses fragile Gleichgewicht in der Stadt erhalten bleibt. Bildquelle: ORF/BBC/Passion Planet Ltd/Gavin Thurston
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